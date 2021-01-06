Тернополь отказался от зимнего локдауна

В Тернополе приняли решение не вводить с 8 января локдаун, поскольку в городе якобы уменьшился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил мэр города Сергей Надал в эфире "Т1 Новини". Субъектам хозяйствования рекомендовано не прекращать свою деятельность, уточнил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), где мы заслушали информацию наших медработников, отдела охраны здоровья, информацию педагогов… На протяжении последних дней у нас не то, что нет роста количества больных, пока что идет уменьшение болеющих людей, тех, кто находится в наших медицинских учреждениях с COVID-19", – сказал городской голова.

На основании этого городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отказалась от введения дополнительных карантинных ограничений к тем, что уже действовали раньше, уточнил Надал.

По его словам, с 11-го января откроются школы: ученики младших классов будут посещать уроки, как обычно, старших – через день.

"Соответствующее решение было подписано и будет обнародовано", – подчеркнул мэр города.

Локдаун, или "карантин зимних каникул", в Украине должны ввести с 8 до 24 января 2021 года.

Он предусматривает запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме работающих на вынос, доставку, и общепита в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время продолжат работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

соответственно, будет разрешена торговля пищевыми продуктами, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, не дожидаясь в помещении.

Транспорт будет работать с ограничениями "оранжевой" зоны:

маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Метро продолжит перевозить пассажиров без ограничения количества мест для сидения.

Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений. Во время путешествий за границу стоит проверять условия въезда/выезда, установленные для украинцев.

Операторы почтовой связи продолжат работу в обычном режиме.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине в четверг, 7 января, могут пересмотреть решение касательно введения локдауна, который анонсировался на период с 8 по 24 января. В Офисе президента якобы ждут утреннюю сводку по статистике COVID-19, после которой огласят окончательное решение, сообщил источник, близкий к ОП.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов выступил против отмены локдауна, поскольку после новогодних праздников прогнозируется рост заболеваемости COVID-19.