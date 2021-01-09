Супрун видалила свою офіційну сторінку у Facebook

Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун видалила свою офіційну сторінку у соціальній мережі Facebook.

Це сталося через кілька днів після того, як вона опублікувала свій прощальний пост.

Водночас її особиста сторінка ще є, а останній пост в ній датований 6 січня.

Нагадаємо, що Супрун була виконувачкою обов'язків глави МОЗ у 2016-2019 роках. Вона регулярно писала на медичну тему і прославилася викриттям міфів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 січня Супрун написала свій прощальний пост і заявила, що більше не буде вести офіційну сторінку. У ньому вона порадила українцям мати здоровий глузд.

Рішення колишньої чиновниці викликало хвилю як підтримки, так і критики з боку користувачів.