Супрун удалила свою официальную страницу в Facebook

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун удалила свою официальную страницу в социальной сети Facebook.

Это произошло через несколько дней после того, как она опубликовала свой прощальный пост.

При этом ее личная страница еще есть, а последний пост в ней датирован 6 января.

Напомним, что Супрун была исполняющей обязанности главы Минздрава в 2016-2019 годах. Она регулярно писала на медицинскую тему и прославилась разоблачением мифов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января Супрун написала свой прощальный пост и заявила, что больше не будет вести официальную страницу. В нем она посоветовала украинцам иметь здравый смысл.

Решение бывшей чиновницы вызвало волну как поддержки, так и критики со стороны пользователей.