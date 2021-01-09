Супрун удалила свою официальную страницу в Facebook
Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун удалила свою официальную страницу в социальной сети Facebook.
Это произошло через несколько дней после того, как она опубликовала свой прощальный пост.
При этом ее личная страница еще есть, а последний пост в ней датирован 6 января.
Напомним, что Супрун была исполняющей обязанности главы Минздрава в 2016-2019 годах. Она регулярно писала на медицинскую тему и прославилась разоблачением мифов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января Супрун написала свой прощальный пост и заявила, что больше не будет вести официальную страницу. В нем она посоветовала украинцам иметь здравый смысл.
Решение бывшей чиновницы вызвало волну как поддержки, так и критики со стороны пользователей.