Степанов уточнив, які товари зможуть продавати під час локдауну

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, якими товарами можна буде торгувати під час локдауну з 8 до 24 січня.

За його словами, у вівторок, 5 січня, на засіданні уряду зможуть підкоригувати перелік товарів, які будуть продавати на карантині. Про це міністр повідомив під час щоденного брифінгу.

"Якими товарами буде дозволено торгувати з 8 до 24 січня? Це торгівля суто товарами, які належать до продуктів харчування на торгових площах, не менше ніж 60% яких призначені для торгівлі продуктами харчування... Торговельна діяльність іншими групами товарів може здійснюватися тільки з адресною доставкою. Були питання щодоу побутової хімії. Думаю, сьогодні на засіданні уряду зробимо уточнення, щоб у всіх було розуміння", – зазначив Степанов.

За його словами, на локдауні супермаркети зможуть торгувати:

продуктами харчування;

лікарськими засобами;

виробами медичного призначення;

засобами гігієни;

засобами зв'язку;

ветеринарними препаратами;

кормами для тварин;

насінням та засобами захисту рослин.

Нагадаємо, що в Україні на час локдауну 8-24 січня заборонили продаж низки повсякденних товарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів попросять скасувати заборону на продаж побутових товарів у локдаун.