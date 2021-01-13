Степанов: Україна домовилася про постачання вакцини від COVID-19 з кількома виробниками

Таша Адамович Суспільство 09:37, 13.01.2021 Оновлено: 09:47, 13.01.2021

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що кампанія з щеплення від коронавірусу в Україні почнеться вчасно, вже є домовленість про постачання вакцини з кількома виробниками.

Відповідні контракти будуть підписані найближчими днями, наголосив він під час традиційного онлайн-брифінгу. За його словами, масова вакцинація українців стартує вже в лютому (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Урядовець наголосив, що наразі триває узгодження технічних моментів перед укладенням договорів із постачальниками вакцини.

Загальнонаціональний план з вакцинації українців було затверджено Міністерством охорони здоров’я наприкінці грудня минулого року. Першими у країні щеплення отримають люди з високим ризиком зараження COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією.

Документ є гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних щодо вакцин, а також від доступності самих препаратів, заявили в МОЗ.

Вакцинація проти COVID-19 у країні буде добровільною для всіх груп населення і професійних груп ризику, а також доступною для жителів непідконтрольних українській владі регіонів.

Протягом 2021-2022 років щепленнями збираються охопити щонайменше 50% населення країни, тобто 20 млн людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Знакове інтерв'ю про генерала Назарова

На Закарпатті провели новий протест через ціни на газ: Шмигаль доручив СБУ почати перевірки

Степанов виступив за продовження карантину після 24 січня, але йдеться не про локдаун

Патріотизм означає підтримку своєї країни. Він не означає підтримку президента

СБУ закрила справу щодо можливої держзради Єрмака і Кучми – В'ятрович