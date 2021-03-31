Степанов спрогнозував зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні

Глобально ситуація з коронавірусом в Україні досі не покращилася. Тому впродовж найближчих тижнів варто очікувати зростання статистики захворюваності.

Про це під час засідання Кабінету міністрів 31 березня, яке транслювалося на YouTube-каналі уряду, завив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Аналогічна ситуація, за його словами, складеться і з цифрами госпіталізацій (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ситуація залишається достатньо напруженою. Ми прогнозуємо ще зростання кількості хворих і, як наслідок, кількості госпіталізацій протягом щонайменше найближчого тижня-двох тижнів", – сказав очільник МОЗ.

Степанов нагадав, що наразі у "червоній" карантинній зоні перебуває вже 11 регіонів України. Однак у трьох західних областях (Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій) вже зафіксували певне покращення та стабілізацію ситуацію.

Нагадаємо, міністр також попередив, що невдовзі до списку областей у "червоній" карантинній зоні може додатися Хмельницька область. Її критерії не відповідають нормам, прописаним у постанові 1236.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Києва із 5 по 16 квітня запровадить у місті жорсткий локдаун. Він передбачає закриття дитсадків і шкіл та запровадження проїзду у громадському транспорті лише за спецперепустками.