В Україні заговорили про скасування локдауну через зниження COVID-статистики: чи є привід і чого чекати

В Україні вже з п'ятниці, 8 січня, планується введення локдауну. Однак, за офіційними даними, епідемія коронавірусу нібито йде на спад. З огляду на це ЗМІ запідозрили, що жорсткий карантин може бути скасований або ж пом'якшений. Такі новини вже викликали ажіотаж у мережі, хоча ще зовсім недавно в Міністерстві охорони здоров'я запевняли, що відмовлятися від запланованих раніше обмежень не будуть.

Чи скасують локдаун і що українців чекає далі – розбирався OBOZREVATEL.

Зниження статистики щодо захворілих в Україні спостерігаться приблизно з 28 листопада, коли був установлений останній негативний рекорд у 16 тис. 294 хворих.

Поступове зменшення цифр аж до цього часу спровокувало чутки про можливу відміну запланованого локдану, але їх щоразу спростовували очільники Міністерства охорони здоров’я. Мовляв, незважаючи на суттєве зменшення кількості хворих ні про яку відміну жорсткого карантину нема мови.

Проте за останні чотири дні офіційно число хворих на коронавірус зменшилось аж до 4,1 тис. Такі показники в Україні були ще наприкінці вересня.

В Україні ЗМІ та інші джерела в соцмережах вже заговорили про три варіанти розвитку ситуації з локдауном, які нібито розглядають в Офісі президента:

Повністю скасувати локдаун або перенести його запровадження; Поетапно зняти деякі обмеження перед локдауном і під час його дії; Замінити локдаун на карантин вихідного дня.

Проте головний лікар Українського центру контролю і моніторингу захворювань МОЗ Роман Родина в коментарі OBOZREVATEL запевнив: заплановане на 8 січня посилення карантину в Україні не відмінятимуть і не скасовуватимуть.

За його словами, основне навантаження чекає країну вже в кінці січні-початку лютого, коли кількість хворих, ймовірно, стрімко зросте. Він зазначив, що під час локдауну Кабінет міністрів може тільки внести певні уточнення по роботі окремих видів об'єктів.

"Не було ще жодного року, коли би в період новорічних свят захворюваність на ГРВІ та грип була високою і перевищувала епідеміологічний поріг. Оскільки COVID-19 відноситься до гострих респіраторних захворювань, він не є виключенням. Люди справді менше звертаються, менше хворіють, діти на канікулах.

На кінець січня-початок лютого кожного року давав пік по захворюваності на ГРВІ та грип. Щоб стримати і попередити його – із 8 січня призначений локдаун. Його не скасують, він уже затверджений постановою. Можливо, будуть певні уточнення щодо роботи окремих видів об’єктів, на цьому тижні це питання вирішать. Рішення прийме Кабінет міністрів", – розповів Родина.

Він наголосив, що мета посилення карантину – максимально стримати зростання захворюваності на коронавірус і підготувати систему охорони здоров'я до наступної хвилі.

"У нас є 77% ліжок, забезпечені киснем, плануємо дійти до 80%. Деякі країни заходу знову підсилюють введену раніше карантин тому, що цифри по хворим у них пішли вгору через недотримання карантину на Різдво, 25 грудня", – зазначив чиновник.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, нинішнє зниження показників захворюваності пов'язано з періодом новорічних свят, коли зазвичай люди уникають звернень за медичною допомогою.

Цю тезу OBOZREVATEL підтвердили медики однієї із бригад столичної невідкладної допомоги. Мовляв, викликів справді значно менше. Якщо в жовтні-листопаді очікування на приїзд "швидкої" займало 3-4 години, то тепер бригада приїжджає за 40 хвилин, максимум за годину.

"Нема черг і на госпіталізацію, чула, що багато ліжок по Києву вільні, навіть ті, що мають кисневу терапію. От що буде після свят – не знаю", – сказала медикиня.

У приватних лабораторіях Києва ПЛР-тест на наявність коронавірусу роблять вже не 24 години, як раніше, а 12-14. Один із лаборантів зізнався OBOZREVATEL, що черги зменшились за 2-3 тижні до Нового року, а в останні дні грудня їх не було зовсім. За його словами, нині завантаженість практично на нулі.

"В період свят менше людей звертаються до лікарів. Це видно по цифрам. В грудні кількість госпіталізованих була під 3 тис, зараз – 1-1,2 тис. Менше звертаються – менше виявляють. Безумовно, недотримання протиепідеміологічних заходів, яке ми бачили на вихідні, спричинить сплеск захворюваності. Побачимо, на скільки він буде великим. Ще раз нагадую, навіть якщо знаходитесь під відкритим небом, де вірогідність зараження справді менша, але є скупченість – обов’язково потрібно носити маску. Обов’язково", – нагадав Родина.

Відомий інфекціоніст Ольга Голубовська і головний анестезіолог Сергій Дубров раніше відзначили OBOZREVATEL, що при типовій картині прояву інфекції, хворі дійсно не йдуть робити ПЛР-тестування.

Мовляв, для госпіталізації пацієнта, лабораторного підтвердження не потрібно. За наявності типових клінічних ознак, класична пневмонія, контакт із хворим – усі вже знають, що це. Та й самі хворі не поспішають робити ПЛР-тест, як це було хоча би восени минулого року.

"Не дивлюся на офіційні цифри щодо хворих, бо вони абсолютно не відповідають реальності. У такому масштабному захворюванні, щоб мати плюс-мінус правильну статистику, треба тестувати величезну кількість людей. Не бачу в цьому великого сенсу. Тим більше, у 30 чи навіть у 40% випадків результат може бути помилково-негативним", – говорила Голубовська.

За словами президента Асоціації анестезіологів України, професора та головного спеціаліста МОЗ за фахом "Анестезіологія" Сергія Дуброва, черг на тести в державних лабораторіях немає ніде. Люди отримують готовий результат за день-два. Однак розслаблятися не варто, бо коронавірус аж ніяк не зменшив свою агресивність, і про це каже вік госпіталізованих до лікарень.

"Якщо у вересні на госпіталізації були пацієнти 70+, то зараз багато пацієнтів 29 років, 35, 44-46 з тяжким і критичним перебігом, і на ШВЛ зокрема. Молоді більше, ніж було в кінці літа і на початку осені", – підсумував Дубров.