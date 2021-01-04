В Украине заговорили об отмене локдауна из-за снижения COVID-статистики: есть ли повод и чего ждать

В Украине уже с пятницы, 8 января, планируется введение локдауна. Однако, по официальным данным, эпидемия коронавируса якобы идет на спад. В связи с этим СМИ заподозрили, что жесткий карантин может быть отменен либо же смягчен. Такие новости уже вызвали ажиотаж в сети, хотя еще совсем недавно в Минздраве заверяли, что отказываться от запланированных ранее ограничений не будут.

Отменят ли локдаун и что украинцев ждет дальше – разбирался OBOZREVATEL.

Снижениестатистики по заболевшим в Украине уменьшается примерно с 28 ноября , когда был установлен последний отрицательный рекорд в 16 тыс. 294 больных.

Постепенное уменьшение цифр спровоцировало слухи о возможной отмене запланированного локдауна, но их каждый раз опровергали руководители Министерства здравоохранения. Мол, несмотря на существенное уменьшение количества больных ни о какой отмене жесткого карантина нет даже и речи.

Однако за последние четыре дня официально число больных коронавирусом уменьшилось до 4,1 тыс. Такие показатели в Украине были еще в конце сентября.

В Украине СМИ и другие источники в соцсетях уже заговорили о трех вариантах развития ситуации с локдауном, которые якобы рассматривают в Офисе президента:

Полностью отменить локдаун или перенести его введение; Поэтапно снять некоторые ограничения перед локдауном и во время его действия; Заменить локдаун на карантин выходного дня.

Однако главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Минздрава Роман Родына в комментарии OBOZREVATEL заверил: запланированное на 8 января усиления карантина в Украине отменять никто не собирается.

По его словам, основная нагрузка ждет страну уже в конце январе-начале февраля, когда количество больных, вероятно, стремительно возрастет. Он отметил, что во время локдауна Кабинет министров может только внести определенные уточнения по работе отдельных видов объектов.

"Не было ни одного года, когда бы в период новогодних праздников заболеваемость ОРВИ и гриппом была высокой и превышала эпидемиологический порог. Поскольку COVID-19 относится к острым респираторным заболеваниям, он не является исключением. Люди действительно меньше обращаются, меньше болеют, дети на каникулах.

Каждый год на конец января-начало февраля давал пик по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Чтобы сдержать и предупредить его – с 8 января запланирован локдаун. Его не отменят, он утвержден постановлением. Возможно, будут некоторые уточнения относительно работы отдельных видов объектов, на этой неделе этот вопрос решат. Решение примет Кабинет министров", – рассказал Родына.

Он подчеркнул, что цель усиления карантина – максимально сдержать рост заболеваемости коронавирусом и подготовить систему здравоохранения к следующей волне.

"У нас есть 77% коек, обеспеченные кислородом, планируем дойти до 80%. Некоторые страны запада снова усиливают введенный ранее карантин потому, что цифры по заболевшим у них пошли вверх из-за несоблюдения карантина на Рождество, 25 декабря", – отметил чиновник.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, нынешнее снижение показателей заболеваемости связано с периодом новогодних праздников, когда обычно люди избегают обращений за медицинской помощью .

Этот тезис OBOZREVATEL подтвердили медики одной из бригад столичной неотложной помощи. Мол, вызовов действительно значительно меньше. Если в октябре-ноябре ожидание приезда "скорой" занимало 3-4 часа, то теперь бригада приезжает за 40 минут, максимум за час.

"Нет очередей и на госпитализацию, слышала, что много коек по Киеву свободные, даже с кислородной терапией. Вот что будет после праздников – не знаю", – сказала медик.

В частных лабораториях Киева ПЦР-тест на наличие коронавируса делают уже не 24 часа, как раньше, а 12-14. Один из лаборантов признался OBOZREVATEL, что очереди уменьшились за 2-3 недели до Нового года, а в последние дни декабря их не было вовсе. По его словам, сейчас загруженность практически на нуле.

"В период праздников меньше людей обращаются к врачам. Это видно по цифрам. В декабре количество госпитализированных было под 3 тыс, сейчас – 1-1,2 тыс. Меньше обращаются – меньше выявляют. Безусловно, несоблюдение противоэпидемиологических мероприятий, которое мы видели на выходные, повлечет всплеск заболеваемости. Посмотрим, насколько он будет высоким. Еще раз напоминаю, даже если находитесь под открытым небом, где вероятность заражения действительно меньше, но есть скученность – обязательно нужно носить маску. Обязательно", – напомнил Родина.

Известный инфекционист Ольга Голубовская и главный анестезиолог Сергей Дубров ранее отметили OBOZREVATEL, что при типичной картине проявления инфекции, больные действительно не идут делать ПЦР-тестирования.

Мол, для госпитализации пациента, лабораторного подтверждения не требуется. При наличии типичных клинических признаков, классическая пневмония, контакт с больным – все уже знают, что это. Да и сами больные не спешат делать ПЦР-тест, как это было хотя бы осенью прошлого года.

"Не смотрю на официальные цифры в отношении больных, потому что они абсолютно не соответствуют действительности. В таком масштабном заболевании, чтобы плюс-минус правильную статистику, надо тестировать огромное количество людей. Не вижу в этом большого смысла. Тем более, в 30 или даже в 40% случаев результат может быть ложно-отрицательным", – говорила Голубовская.

По словам президента Ассоциации анестезиологов Украины, профессора и главного специалиста Минздрава по специальности "Анестезиология" Сергея Дуброва, очередей на тесты в государственных лабораториях нет нигде. Люди получают готовый результат за день-два. Однако расслабляться не стоит, потому коронавирус отнюдь не уменьшил свою агрессивность, и об этом говорит возраст госпитализированных в больницы.

"Если в сентябре на госпитализации были пациенты 70+, то сейчас многие пациенты 29 лет, 35, 44-46 с тяжелым и критическим ходом, и на ИВЛ в том числе. Молодежи больше, чем было в конце лета или начале осени", – подытожил Дубров.