Синоптики попередили про схід лавин у Карпатах. Карта

В Україні метеорологи попередили про небезпеку сходження снігових лавин в Українських Карпатах.

Як повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру, сніголавинна небезпека 3-го рівня буде спостерігатися 7-8 квітня.

"У зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву у високогір’ї Закарпатської і Івано-Франківської та середногір’ї Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, що погода в Україні в четвер, 8 квітня, буде переважно сонячною і ясною, за винятком кількох областей, де піде дощ.

Також синоптики повідомили, що ще одне похолодання, яке прийшло в Україну, закінчиться вже в неділю, 11 квітня. Сніг зміниться дощем, але температура повітря піде вгору. З середини квітня можна очікувати справжнього весняного тепла, але погода на травневі свята і Великдень навряд чи порадує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на квітень і травень в Україні.