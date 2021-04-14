Ще дві області України опинилися під загрозою "червоної" зони
Черкаська та Донецька області України перебувають у "помаранчевій" зоні карантину, але за показниками відповідають потраплянню в "червону".
Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, в зазначених областях більше як три дні перевищено два показники COVID-19.
На Донеччині перевищено показник за коефіцієнтом виявлення випадків зараження – за останні три дні цей показник становить 21%, 21,5% і 22% за норми 20%. Також перевищено показник госпіталізацій – 73,9%, 75,5% і 76,1% за норми 60%.
Відповідні показники завищені і в Черкаській області: коефіцієнт випадків інфікування – 22,9%, 25% і 23,2%, рівень госпіталізацій – 92,3%, 91,8% і 89,7%.
Додамо, що станом на 14 квітня в "червоній" зоні зперебувають Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька й Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три регіони – Закарпаття, Івано-Франківщина та Херсонщина. Решта – "помаранчеві".
Відзначимо, що "червону" зону вводять, якщо хоча б два з п'яти показників перевищуватимуть норму три дні поспіль:
завантаженість ліжок із киснем у регіоні більш ніж на 65%;
понад 60 госпіталізацій із COVID-19 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;
зростання кількості госпіталізацій у регіоні на 50% за тиждень;
коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більше як 20%;
менше ніж 300 ПЛР-тестів за сім днів на 100 тисяч населення.
У "червоній" зоні заборонені:
прийом відвідувачів закладами громадського харчування;
робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
робота непродовольчих магазинів та ринків;
робота закладів культури;
проведення масових заходів;
проведення спортивних матчів з глядачами (проводяться без глядачів);
відвідування освітніх установ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня найгірший рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде встановлено також на території Полтавської області.