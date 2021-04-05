Разумков сказав, як в Україні можуть ввести комендантську годину

В Україні буде складно ввести комендантську годину у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу (COVID -19). Для цього потрібен указ президента і рішення Верховної Ради.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів голова парламенту Дмитро Разумков. Він зазначив, що комендантська година це вже крайні заходи.

"Я б не хотів, щоб це трапилося, об'єктивно. Для введення комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан. Це відбувається за указом президента. Після цього – засідання Ради, це досить непростий процес. Мені б дуже не хотілося, щоб навіть в зв'язку з COVID-19 ми були змушені піти на такий захід", – пояснив Разумков.

Нагадаємо, що в Україні уряд повернувся до адаптивного карантину і розподілу регіонів країни на зони. Також до 30 квітня 2021 роки продовжили режим надзвичайної ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в понеділок, 5 квітня, почав діяти жорсткий локдаун через поширення коронавірусу.

Крім того, в "червону зону" карантину можуть потрапити ще три області України : Хмельницька, Черкаська та Донецька.