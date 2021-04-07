Радуцький заявив, що виробники вакцин не відповідають за негативні наслідки в Україні

У Верховній Раді було ухвалено закон, який звільняє виробників вакцин проти коронавірусу від можливих негативних наслідків після застосування препаратів.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги й медичного страхування Михайло Радуцький. За його словами, таке рішення дозволило розблокувати поставки вакцин до України.

"Це вимога виробників. Багато країн ухвалили такі ж закони, коли держава бере на себе відповідальність", – пояснив він.

Радуцький додав, що закон передбачає створення протягом місяця компенсаційного фонду.

"МОЗ та Мінфін розрахують потреби в обсязі коштів у цьому фонді на основі статистики ускладнень", – сказав нардеп.

Водночас він нагадав, що ще немає жодного зафіксованого випадку смерті від вакцини. В Україні, уточнив Радуцький, на понад 200 тисяч щеплених громадян було до 700 повідомлень про побічні явища: підвищення температури або алергію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в світі ще не було зафіксовано жодного летального випадку через застосування вакцини проти коронавірусу.