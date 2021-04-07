Радуцкий заявил, что производители вакцин не отвечают за негативные последствия в Украине

Юрий Сергиенко Общество 17:41, 7.04.2021 Обновлено: 17:52, 7.04.2021

В Верховной Раде был принят закон, который освобождает производителей вакцин против коронавируса от возможных негативных последствий после применения препаратов.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий. По его словам, такое решение позволило разблокировать поставки вакцин в Украину.

"Это требование производителей. Многие страны приняли такие же законы, когда государство берет на себя ответственность", – пояснил он.

Радуцкий добавил, что закон предусматривает создание в течение месяца компенсационного фонда.

"Минздрав и Минфин рассчитают потребности в объеме средств в этом фонде на основе статистики осложнений", – сказал нардеп.

При этом он напомнил, что еще нет ни одного зафиксированного случая смерти от вакцины. В Украине, уточнил Радуцкий, на более 200 тысяч привитых граждан было до 700 сообщений о побочных явлениях: повышение температуры или аллергия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире еще не было зафиксировано ни единого летального случая из-за применения вакцины против коронавируса.

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