П'ять регіонів України залишилися в лідерах щодо захворюваності на COVID-19: свіжа статистика
За минулу добу, 12 квітня, на коронавірус у Києві захворіли 1503 особи, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.
Наступними в статистиці опинилися Харківська – 904, Львівська – 838, Київська – 818 та Одеська області – 795. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Найменше хворих на COVID-19 зафіксували в Івано-Франківській області – 63, Кіровоградській – 84, Херсонській – 88, Чернігівській – 89.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1503 випадки;
Вінницька область – 342 випадки;
Волинська область – 329 випадків;
Дніпропетровська область – 706 випадків;
Донецька область – 548 випадків;
Житомирська область – 188 випадків;
Закарпатська – 151 випадок;
Запорізька область – 577 випадків;
Івано-Франківська область – 63 випадки;
Київська область – 818 випадків;
Кіровоградська область – 84 випадки;
Луганська область – 252 випадки;
Львівська область – 838 випадків;
Миколаївська область – 355 випадків;
Одеська область – 795 випадків;
Полтавська область – 794 випадки;
Рівненська область – 422 випадки;
Сумська область – 179 випадків;
Тернопільська область – 365 випадків;
Харківська область – 904 випадки;
Херсонська область – 88 випадків;
Хмельницька область – 382 випадки;
Черкаська область – 673 випадки;
Чернівецька область – 235 випадків;
Чернігівська область – 89 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за добу 12 квітня в Україні зробили ще 10 135 щеплень від коронавірусу. Водночас жодного жителя не вакцинували в Черкаській області.