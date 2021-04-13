Пять регионов Украины остались в лидерах по заболеваемости COVID-19: свежая статистика

Карина Бондаренко Общество 09:44, 13.04.2021 Обновлено: 09:49, 13.04.2021

За минувшие сутки, 12 апреля, коронавирусом в Киевезаболели 1503 человека, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.

Следующими в статистике оказались Харьковская – 904, Львовская – 838, Киевская – 818 и Одесская области – 795. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 зафиксировали в Ивано-Франковской – 63, Кировоградской – 84, Херсонской – 88, Черниговской – 89 областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1503 случая;

  • Винницкая область – 342 случая;

  • Волынская область – 329 случаев;

  • Днепропетровская область – 706 случаев;

  • Донецкая область – 548 случаев;

  • Житомирская область – 188 случаев;

  • Закарпатская – 151 случай;

  • Запорожская область – 577 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 63 случая;

  • Киевская область – 818 случаев;

  • Кировоградская область – 84 случая;

  • Луганская область – 252 случая;

  • Львовская область – 838 случаев;

  • Николаевская область – 355 случаев;

  • Одесская область – 795 случаев;

  • Полтавская область – 794 случая;

  • Ривненская область – 422 случая;

  • Сумская область – 179 случаев;

  • Тернопольская область – 365 случаев;

  • Харьковская область – 904 случая;

  • Херсонская область – 88 случаев;

  • Хмельницкая область – 382 случая;

  • Черкасская область – 673 случая;

  • Черновицкая область – 235 случаев;

  • Черниговская область – 89 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за сутки 12 апреля в Украине сделали еще 10 135 прививок от коронавируса. В то же время ни одного жителя не вакцинировали в Черкасской области.

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