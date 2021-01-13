На Водохреще в Україні очікується найморозніша погода, – синоптик
Погода в Україні у Водохресний Святвечір, у ніч із 18 на 19 січня, очікується найбільш морозною в поточному періоді похолодання.
Низькі температури в ці дати спрогнозував український синоптик Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Водночас снігопадів на свято в країні не передбачається. "Без опадів і з хорошими морозами", – зазначив Мурмило.
За його даними, можливий великий розкид температур по всій країні. Удень термометр може показати до -4...-10, вночі – до -10...-15 градусів.
Додамо, за даними синоптика, зимова погода в Україні загалом протримається трохи більше тижня – уже з 20 січня очікується легке потепління та "плюсова" температура вдень.
Більш детально про прогноз погоди від Романа Мурмила читайте в нашому матеріалі за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У більшості населених пунктів України 13 січня випав сніг і вдарили морози. Люди почали масово ділитися фото та відео із засніжених вулиць.
За прогнозами "Укргідрометцентру", снігопади триватимуть до кінця тижня, 17 січня.
Також в "Укргідрометцентрі" вважають, що в січні-2021 температура повітря буде теплішою за середні багаторічні значення.
Кліматологиня Надія Максименко пояснила, чому зими в Україні стали теплішими. Як зазначила вона, атлантичні повітряні маси над країною переважають над арктичними.