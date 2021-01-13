На Крещение в Украине ожидается самая морозная погода, – синоптик

Дарья Дурова Общество 00:29, 14.01.2021

Погода в Украине в Крещенский Сочельник, в ночь с 18 на 19 января, ожидается самой морозной в текущем периоде похолодания.

Низкие температуры в эти даты спрогнозировал украинский синоптик Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В то же время снегопадов на праздник в стране не предвидится. "Без осадков и с хорошими морозами", – отметил Мурмыло.

По его данным, возможен большой разброс температур по всей стране. Днем термометр может показать до -4… -10, ночью – до -10… -15 градусов.

Добавим, по данным синоптика, зимняя погода в Украине в целом продержится чуть более недели – уже с 20 января ожидается легкое потепление и "плюсовая" температура днем.

Более детально о прогнозе погоды от Романа Мурмыло читайте в нашем материале по ссылке.

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