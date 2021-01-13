На Крещение в Украине ожидается самая морозная погода, – синоптик
Погода в Украине в Крещенский Сочельник, в ночь с 18 на 19 января, ожидается самой морозной в текущем периоде похолодания.
Низкие температуры в эти даты спрогнозировал украинский синоптик Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В то же время снегопадов на праздник в стране не предвидится. "Без осадков и с хорошими морозами", – отметил Мурмыло.
По его данным, возможен большой разброс температур по всей стране. Днем термометр может показать до -4… -10, ночью – до -10… -15 градусов.
Добавим, по данным синоптика, зимняя погода в Украине в целом продержится чуть более недели – уже с 20 января ожидается легкое потепление и "плюсовая" температура днем.
Более детально о прогнозе погоды от Романа Мурмыло читайте в нашем материале по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В большинстве населенных пунктов Украины 13 января выпал снег и ударили морозы. Люди начали массово делиться фото и видео с заснеженных улиц.
По прогнозам "Укргидрометцентра", снегопады продлятся до конца недели, 17 января.
Также в "Укргидрометцентре" считают, что в январе-2021 температура воздуха будет теплее средних многолетних значений.
Климатолог Надежда Максименко пояснила, почему зимы в Украине стали теплее. Как отметила она, атлантические воздушные массы над страной преобладают над арктическими.