На Водохреще в Україні очікується найморозніша погода, – синоптик

Погода в Україні у Водохресний Святвечір, у ніч із 18 на 19 січня, очікується найбільш морозною в поточному періоді похолодання.

Низькі температури в ці дати спрогнозував український синоптик Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас снігопадів на свято в країні не передбачається. "Без опадів і з хорошими морозами", – зазначив Мурмило.

За його даними, можливий великий розкид температур по всій країні. Удень термометр може показати до -4...-10, вночі – до -10...-15 градусів.

Додамо, за даними синоптика, зимова погода в Україні загалом протримається трохи більше тижня – уже з 20 січня очікується легке потепління та "плюсова" температура вдень.

Більш детально про прогноз погоди від Романа Мурмила читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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