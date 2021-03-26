Повний місяць 28 березня: що можна і не можна робити

28 березня настане повний місяць у Терезах. Дата буде магічно сильною і в той же час обіцяє незвичайні сюрпризи.

Це день для енергійних, завзятих людей, протягом нього можна створити фундамент для виконання заповітної мрії, в чому буде допомагати сам Всесвіт. Також він буде підштовхувати й до імпульсивних дій, і до внутрішньої мотивації. Можуть прокинутися надздібності. Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла психологиня-нумерологиня Лариса Браницька.

Відповідно до класичної нумерології, люди, народжені 28 числа, є потенційними магами. У таку дату можуть відбуватися незрозумілі чарівні перетворення, з'являтися перспективні ідеї, приходити несподівані пропозиції.

"28 число будь-якого місяця – дуже потужне. Воно складається з цифри 2, яке відповідає за партнерство, союз, взаємодії. І 8, яка відповідає як за почуття обов'язку, так і за матеріальний успіх, не тільки фінансовий. Це може бути рухоме або нерухоме майно, монетизація ідей", – зазначила експертка.

Крім того, число 28 у сумі дає 10. А це – сила людини, особистості. Також практично вся психоматриця заповнена. Бракує тільки 6 (відповідає за дім, побут, фізичну роботу) і 7 (відповідає за удачу, янгола-охоронця). А значить, цей день для інтелектуалів, доведеться за всі вчинки і рішення відповідати самостійно. 28.03.2021 – це цифри, які дають 1 і 8, а значить, людина сама несе відповідальність за рівень свого добробуту.

У той же час повний Місяць – це наповненість. Все, що в цей день буде заплановано або зроблено, буде багаторазово посилено.

"Якщо людина про щось мріє і не має цього, значить, у неї десь стоїть обмежувальне переконання, планка, комплекс або фатальні програми. Знявши ці обмеження, людина починає бачити ширше, зокрема й можливості заробітку", – підкреслила Браницька.

Цифри 1 і 8 дають у сумі 9, а це число Христа, то є чари і велика жертовність.

Повний місяць 28 березня дасть великі можливості тим, хто зможе їх побачити. Якщо в цей день не будувати свої плани і не намагатися досягти мрії, то можна зважати на обставинам.

Згідно з нумерологією фен-шуй, цей день перебуває під 18-м сузір'ям, яке називається Плеяди, і він несприятливий. Категорично не можна створювати союзи, укладати договори, шлюб. Але в той же час – це день інтелекту, розумових процесів. Але все потрібно втілити в дію, записати свої плани, почати щось робити.

В кожному дні є "плюси" і "мінуси". Для того, щоб нейтралізувати негатив 28 березня, потрібно використовувати кольори удачі: зелений, який належить до стихії дерева, і жовтий, який стосується стихії землі.

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