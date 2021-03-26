Полнолуние 28 марта: что можно и нельзя делать

28 марта наступит полнолуние в Весах. Дата будет магически сильной и в то же время обещает необыкновенные сюрпризы.

Это день для энергичных, предприимчивых людей, в течение него можно создать фундамент для исполнения заветной мечты, в чем будет помогать сама Вселенная. Также он будет подталкивать к импульсивным действиям, но и внутренней мотивации. Могут проснуться сверхспособности. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала психолог-нумеролог Лариса Браницкая.

Согласно классической нумерологии, люди, рожденные 28 числа, являются потенциальными магами. В такую дату могут происходить необъяснимые магические превращения, появляться перспективные идеи, приходить неожиданные предложения.

"28 число любого месяца – очень мощное. Оно состоит из цифры 2, которое отвечает за партнерство, союз, взаимодействия. И 8, которая отвечает как за чувство долга, так и за материальный успех, не только финансовый. Это может быть движимое или недвижимое имущество, монетизация идей", – отметила эксперт.

Кроме того, число 28 в сумме дает 10. А это – сила человека, личности. Также практически вся психоматрица заполнена. Не хватает только 6 (отвечает за дом, быт, физическую работу) и 7 (отвечает за удачу, ангела-хранителя). А значит, этот день для интеллектуалов, придется за все поступки и решения отвечать самостоятельно.

В то же время полная Луна – это наполненность. Все, что в этот день будет запланировано или сделано, будет многократно усилено.

28.03.2021 – это цифры, которые дают 1 и 8, а значит, человек сам несет ответственность за уровень своего благосостояния.

"Если человек о чем-то мечтает и не имеет этого, значит у него где-то стоит ограничивающее убеждение, планка, комплекс или роковые программы. Сняв эти ограничения, человек начинает видеть шире, в том числе и возможности заработка", – подчеркнула Браницкая.

Цифры 1 и 8 дают в сумме 9, а это число Христа, то есть волшебство и большая жертвенность.

Полнолуние 28 марта даст большие возможности тем, кто сможет их увидеть. Если в этот день не строить свои планы и не пытаться достичь мечты, то можно из ведущего стать ведомым, поддаться обстоятельствам.

Согласно нумерологии фэн-шуй, этот день находится под 18-м созвездием, которое называется Плеяды, и он неблагоприятный. Категорически нельзя создавать союзы, заключать договоры, брак. Но в то же время – это день интеллекта, мыслительных процессов. Но все нужно воплотить в действие, записать свои планы, начать что-то предпринимать.

В каждом дне есть "плюсы" и "минусы". Для того, чтобы нейтрализовать негатив 28 марта нужно использовать цвета удачи: зеленый, который относится к стихии дерева, и желтый, который относится к стихии земли.

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