Порошенко про російську вакцину в Україні: її застосування неприпустиме і створює ризики

Застосування російської вакцини від коронавірусу в Україні неприпустиме і створює значні ризики. Влада має у найближчі місяці забезпечити масове щеплення для українців вакцинами перевірених світових виробників.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю "5 каналу".

"У кожного представника влади не має бути ні днів, ні ночей, ні перерви. Він має їздити по всьому світу, до всіх якісних виробників вакцини – крім російських. Оскільки застосування російської вакцини навпаки буде тягнути за собою ризики", – переконаний Порошенко.

На думку політика, вкрай важливо забезпечити, щоб протягом 2021 року було щеплене від коронавірусу все населення України.

"Навесні закінчується період, коли полегшується розповсюдження ковіду. Природній спад цієї інфекції починається з травня. Тому до квітня ми зобов’язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини. Протягом всього року до 1 січня ми маємо провакцинувати всіх", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук заявив про подачу російської вакцини від COVID-19 на реєстрацію в Україні. Українці зустріли цю новину з обуренням. При цьому у Міністерстві охорони здоров’я заперечили реєстрацію російської вакцини: там назвали таку інформацію "політичними заявами і чутками".

Разом з тим у Росії продовжують лунати заяви, що свідчать: там експериментальну вакцину від COVID-19 планують випробовувати на українцях.