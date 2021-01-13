Зимова погода в Україні триватиме недовго: синоптик сказав, коли прийде потепління
Зимова погода в Україні, яка прийшла в країну в ніч на 13 січня, протримається трохи більш як тиждень – уже з 20 січня очікується легке потепління та плюсова температура вдень.
Про це заявив український синоптик Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Як сказав експерт, "спочатку вночі буде -3...-8 градусів, потім ближче до нуля, а вдень – плюсові температури".
Синоптик вважає, що до кінця зими погода в Україні ще не раз може йти і в "мінус", і в "плюс".
"Повинні бути регулярні вторгнення холоду, як і вторгнення тепла", – зазначив Мурмило.
Подібна нестабільна погода взимку спостерігається кілька останніх років. Як прогнозує синоптик, такі хвилі тепла та холоду будуть траплятися все частіше і частіше.
Більш детально про прогноз погоди від Романа Мурмила читайте в нашому матеріалі за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що в день Василя, 14 січня, погода в Україні буде морозною вночі і місцями ще більш сніжною.
Українців попередили про погіршення погоди та небезпеку сходження лавин у Карпатах 13–14 січня. Туристам у цей період порадили утриматися від походів на високогір'я і в гори.