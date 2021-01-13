Зимова погода в Україні триватиме недовго: синоптик сказав, коли прийде потепління

Зимова погода в Україні, яка прийшла в країну в ніч на 13 січня, протримається трохи більш як тиждень – уже з 20 січня очікується легке потепління та плюсова температура вдень.

Про це заявив український синоптик Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як сказав експерт, "спочатку вночі буде -3...-8 градусів, потім ближче до нуля, а вдень – плюсові температури".

Синоптик вважає, що до кінця зими погода в Україні ще не раз може йти і в "мінус", і в "плюс".

"Повинні бути регулярні вторгнення холоду, як і вторгнення тепла", – зазначив Мурмило.

Подібна нестабільна погода взимку спостерігається кілька останніх років. Як прогнозує синоптик, такі хвилі тепла та холоду будуть траплятися все частіше і частіше.

Більш детально про прогноз погоди від Романа Мурмила читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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