У членів комісії, які заперечували списану дисертацію Шкарлета, знайшли плагіат

У наукових роботах деяких членів комісії з академічної доброчесності з Національного університету "Чернігівська політехніка" виявили плагіат.

Про це повідомляється на сайті "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях". Прикметно, що раніше саме ця комісія не визнала наявність плагіату в роботах міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета.

70 сторінок запозичення тексту без посилань на джерела знайшли в докторській дисертації голови комісії Вікторії Маргасової. Робота була захищена в 2015 році.

Експерти заявили, що жінка копіювала інформацію з російських джерел. Крім того, у тексті вираз "російський економічний менталітет" не раз замінюється на "вітчизняний економічний менталітет".

Висновки дисертації нібито містять запозичення з матеріалу 7-річної давності. Крім того, Маргасова опублікувала дві майже однакові статті у двох журналах, відправивши до редакції ще одну статтю майже через рік після першої.

Плагіат знайшли і в дисертації членкині комісії Аліни Пінчук, яку вона захистила в 2020 році.

Крім запозичень без посилань, експерти виявили, що Пінчук у розділі "Список опублікованих праць за темою дисертації" вказала тексти, про яких немає жодних згадок в інтернеті.

Зазначається, що головою комісії на захисті дисертації Пінчук була Маргасова.

Нагадаємо, що 21 грудня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні звільнив Шкарлета з посади заступника міністра освіти та науки з питань європейської інтеграції, щоб призначити його головою МОН.

Як повідомляв OBOZREVATEL: