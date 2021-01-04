У членів комісії, які заперечували списану дисертацію Шкарлета, знайшли плагіат
У наукових роботах деяких членів комісії з академічної доброчесності з Національного університету "Чернігівська політехніка" виявили плагіат.
Про це повідомляється на сайті "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях". Прикметно, що раніше саме ця комісія не визнала наявність плагіату в роботах міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета.
70 сторінок запозичення тексту без посилань на джерела знайшли в докторській дисертації голови комісії Вікторії Маргасової. Робота була захищена в 2015 році.
Експерти заявили, що жінка копіювала інформацію з російських джерел. Крім того, у тексті вираз "російський економічний менталітет" не раз замінюється на "вітчизняний економічний менталітет".
Висновки дисертації нібито містять запозичення з матеріалу 7-річної давності. Крім того, Маргасова опублікувала дві майже однакові статті у двох журналах, відправивши до редакції ще одну статтю майже через рік після першої.
Плагіат знайшли і в дисертації членкині комісії Аліни Пінчук, яку вона захистила в 2020 році.
Крім запозичень без посилань, експерти виявили, що Пінчук у розділі "Список опублікованих праць за темою дисертації" вказала тексти, про яких немає жодних згадок в інтернеті.
Зазначається, що головою комісії на захисті дисертації Пінчук була Маргасова.
Нагадаємо, що 21 грудня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні звільнив Шкарлета з посади заступника міністра освіти та науки з питань європейської інтеграції, щоб призначити його головою МОН.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше представники ініціативи "Діссергейт" знайшли плагіат у наукових роботах Шкарлета. Частина його дисертації нібито списана з російських джерел.
Плагіат у роботі знайшов і Комітет із питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Шкарлет, посилаючись на "два висновки професійних представників", заявив, що питання про його плагіат закрите.