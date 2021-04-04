Новини України: Зеленський схвалив рішення РНБО і відправився в Катар

Президент України Володимир Зеленський активував рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо введення санкції проти "найбільших контрабандистів" України, а також схвалив створення Національного плану вакцинації проти коронавірусу; стали відомі імена двох воїнів, загиблих на Донбасі; місія ОБСЄ на Донбасі 4 квітня зафіксувала значне кількості озброєння окупантів.

Також п'ять регіонів України наблизилися до критичної межі госпіталізацій через COVID-19; Василь Вірастюк переміг на довиборах до Верховної Ради на Івано-Франківщині; а президент Зеленський і перша леді прибули з офіційним візитом до Катару.

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