Новости Украины: Зеленский одобрил решения СНБО и отправился в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский активировал решение Совета нацбезопасности и обороны по введению санкции против "крупнейших контрабандистов" Украины, а также одобрил создание Национального плана вакцинации против коронавируса; стали известны имена двух воинов, погибших на Донбассе; миссия ОБСЕ на Донбассе 4 апреля зафиксировала значительное количества вооружения оккупантов.

Также пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19; Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду на Ивано-Франковщине; президент Зеленский и первая леди прибыли с официальным визитом в Катар.

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