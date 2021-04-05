У Києві можуть запровадити надзвичайний стан

Василь Михальчук
Василь Михальчук
Життя столиці
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У Києві можуть запровадити надзвичайний стан

Якщо локдаун у Києві не зупинить стрімкого зростання захворюваності на коронавірусну хворобу, то у столиці можуть оголосити надзвичайний стан.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Якщо цифри зашкалюватимуть і станеться колапс медичної системи, іншого виходу не буде, як переходити до надзвичайного стану. Нагадаю, його вводить уряд своїм рішенням", – заявив Кличко.

Зазначимо, що в понеділок, 5 квітня, в столиці стався транспортний колапс, із самого ранку в місті утворилися величезні затори.

Водночас у метрополітені поїзди напівпорожні через малу кількість пасажирів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Київській міській державній адміністрації спростували заяви, що в столиці можуть запровадити комендантську годину.

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