У Зеленського анонсували нові домовленості щодо Донбасу

Офіс президента України незабаром оголосить про деякі домовленості щодо ситуації на Донбасі.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявила прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель. Вона уточнила, що Київ продовжує переговори про досягнення миру на сході країни.

"Україна продовжує вести переговори на різних рівнях, зокрема з країнами "нормандського формату". Незабаром Офіс президента вийде з певними досягнутими домовленостями, з певними результатами щодо питання, як проходять переговори про досягнення миру", – сказала прессекретарка.

Мендель підкреслила, що Україна продовжить рухатися в напрямі досягнення миру щодо будь-якої ситуації.

"Мир – це можливість підняти промисловість, створювати робочі місця. Це розвинена інфраструктура, комфортні школи, лікарні..." – зазначила вона.

Також прессекретарка Зеленського нагадала, що мир – це ще й повернення окупованого Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчим часом президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори щодо Донбасу без участі російського лідера Володимира Путіна.