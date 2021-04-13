Новый атмосферный фронт принесет в Украину похолодание и мокрый снег. Карты

В Украину в среду, 14 апреля, с запада Европы зайдет еще один атмосферный фронт, который спровоцирует прохладную погоду с осадками.

В частности, в западных областях, там также возможен мокрый снег. Новым прогнозом с картами поделилась в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что на остальной территории страны в этот день ожидается умеренно теплая погода – столбики термометров покажут +10... +16.

На побережьях морей местами воздух прогреется только до +9... +12 градусов.

Дожди, преимущественно небольшие, 14 апреля вероятны в северных, восточных областях, а к вечеру также на Одесщине.

В большей части юга и центральных регионов осадков от среды не прогнозируют.

В Киеве 14 апреля апреля – довольно тепло, до +12... +14 градусов. Будут пробегать облака и из них есть вероятность небольшого дождя.

"Резкое и явно некомфортное, мягко говоря, изменение погоды в западной части Украины уже вот-вот. Возьмите этот прогноз к особому вниманию. Теплее еще будет. Обязательно!" – подытожила свой прогноз Диденко.

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