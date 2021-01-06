Немчінов пояснив, чому зняли заборону на продаж деяких товарів у локдаун

До списку товарів, які можна продавати в українських магазинах під час локдауну (8-25 січня), додали лише друковані ЗМІ та побутову хімію.

Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24". Він уточнив, що з проханням дозволити торгівлю пресою в приміщеннях звернулося міністерство культури.

Немчінов пояснив, що в епоху електронних медіа друковані видання і так у скрутному становищі, тому їх дозволили продавати в приміщеннях.

За словами міністра, дозвіл на продаж побутової хімії пов'язаний з уточненням у класифікаторі видів економічної діяльності.

"І окреме було уточнення, пов'язане з побутовою хімією, оскільки коли виділяли КВЕДи, які йдуть на компенсаторну діяльність, у попередній період побутова хімія була разом із засобами гігієни", – сказав Немчінов.

Він додав, що жодних інших змін щодо продажу товарів у локдаун не ухвалювали.

Нагадаємо, на брифінгу 5 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, які товари зможуть продавати магазини та супермаркети в локдаун:

продукти харчування;

лікарські засоби;

вироби медичного призначення;

засоби гігієни;

засоби зв'язку;

ветеринарні препарати;

корм для тварин;

насіння та засоби захисту рослин.

До цього переліку додали пресу й побутову хімію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, побутову хімію і друковану пресу додали до переліку товарів, які можуть продавати в українських магазинах під час локдауну (8-25 січня). Відповідні зміни було затверджено Кабінетом міністрів на позачерговому засіданні 5 січня.