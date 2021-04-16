На заході України посеред весни вдарили морози до -8. Фото

У п'ятницю, 16 квітня, в Україні у Карпатах зафіксували температуру повітря -8 градусів і невеликий снігопад.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. Відзначається, що вранці на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно і видимість обмежена до 30 метрів.

"Вітер південно-західний, 12-13 метрів на секунду. Хуртовина, падає невеликий сніг. Температура повітря -8 градусів", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що погода в Україні 16 квітня знову буде дощовою і сніжною, місцями навіть із хуртовинами. Більшість областей охоплять опади у вигляді дощу, в деяких регіонах на заході піде мокрий сніг.

Нагадаємо, що раніше Карпати через циклон, який прийшов з Європи, засипало снігом. Висота снігового покриву місцями досягла більш ніж метр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня розповіла, що квітень і травень в Україні 2021 року будуть відрізнятися нестійкою погодою. Зміни відбуватимуться кожні 4-5 днів.