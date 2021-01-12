На Україну насувається циклон: перед Старим Новим роком спрогнозували сніг

Україну 13 січня накриє циклон, який принесе із собою погіршення погоди, – сніг, мокрий сніг, хуртовини та дощі. Крім того, 14 січня в країну з півночі зайде холодна арктична маса.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, ускладення умов почнеться уже вночі. Найбільш відчутним воно стане на півдні – там, окрім опадів, очікується ожеледь, ожеледиця та штормовий вітер.

А вже вдень 13 січня така ж ситуація розповсюдиться на увесь південний схід, схід України, Полтавщину, Сумщину, Дніпропетровщину, східні райони Кіровоградської та Черкаської областей. Дещо втихомириться погода у цей час лише в Одеській області.

В Україну йде сніговий циклон. Facebook Наталки Діденко

"Сніг випадатиме завтра також у західних областях України, "хвости" атмосферних фронтів іншого циклону, північного, посіватимуть снігом та ліпитимуть часом мокрим снігом. Бо в західній частині поки що температура повітря вдень навіть перевищуватиме нуль градусів", – написала Діденко.

На решті території, за її прогнозом, в ніч проти 13 січня очікується -2...-7 градусів, а вдень – 0...-4 градуси морозу (на півдні та заході – близько нуля).

Що стосується погоди у Києві, то на неї вплинуть два потужних атмосферних циклони, між якими й опинилася столиця. Через це істотних опадів у місті не очікується.

Україну накриє сніг, хуртовини та дощ. Facebook Наталки Діденко

"Проте, якщо "хвіст" атмосферного фронту все ж черкне, то й столиці підсипле снігу. Вночі у Києві очікується -2...-4 градуси, вдень – близько 1-го морозу. Похолодання почне в Київ заходити з 14-го січня, пік морозів припаде на 15-19 січня. Передбачається у нічні години до -15...-19 градусів", – попередила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: