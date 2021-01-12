На Украину надвигается циклон: перед Старым Новым годом спрогнозировали снег

Украину 13 января накроет циклон, который принесет с собой ухудшение погоды, – снег, мокрый снег, метели и дожди. Кроме того, 14 января в страну с севера зайдет холодная арктическая масса.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, осложнение условий начнется уже ночью. Наиболее ощутимым оно станет на юге – там, кроме осадков, ожидается гололед, гололедица и штормовой ветер.

А уже днем 13 января такая же ситуация распространится на весь юго-восток, восток Украины, Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, восточные районы Кировоградской и Черкасской областей. Несколько успокоится погода в это время только в Одесской области.

В Украину идет снежный циклон. Facebook Натальи Диденко

"Снег выпадет завтра также в западных областях Украины, "хвосты" атмосферных фронтов другого циклона, северного, будут посевать снегом и лепить время от времени мокрым снегом. Потому что в западной части пока что температура воздуха днем даже будет превышать ноль градусов", – написала Диденко.

На остальной территории, по ее прогнозу, в ночь на 13 января ожидается -2...-7 градусов, а днем – 0...-4 градуса мороза (на юге и западе – около нуля).

Что касается погоды в Киеве, то на нее повлияют два мощных атмосферных циклона, между которыми и оказалась столица. Поэтому осадков в городе не предвидится.

Украину накроет снег, метель и дождь. Facebook Натальи Диденко

"Однако, если "хвост" атмосферного фронта все же черкнет, то и столице подсыплет снега. Ночью в Киеве ожидается -2...-4 градуса, днем – около 1-го мороза. Похолодание начнет в Киев заходить с 14-го января, пик морозов придется на 15-19 января. Предполагается в ночные часы до -15...-19 градусов", – предупредила Диденко.

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