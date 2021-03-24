На Тернопільщині дитсадок опинився в центрі скандалу: дітей погано годують, а в будинку немає води

У Тернопільській області в смт Мельниця-Подільська діти ходять до дитсадка, де немає водопроводу. Годують дітей тільки кашами і макаронами, водночас плату за харчування збільшили.

Про це для ТСН повідомила мати одного з дітей Галина Борщ. Вона зазначила, що в селищі всього одна школа і дитсадок. Жінки розповіла, що з початку 2021 року депутати місцевої ОТГ підвищили оплату на харчування.

"За харчування в садку з цього року 14 гривень платять батьки і ще 14 грн – з бюджету. Раніше було 7 гривень платили батьки, ще 10 – з бюджету. Тобто зараз на харчування дітей виділяється 28 гривень. Це було зроблено для того, щоб поліпшити раціон. Але нічого не змінилося. Куди діваються гроші – ми не розуміємо", – сказала вона.

За її словами, дітей у школі і садку годують тільки макаронами і кашею. До того ж батьків ще й змушують приносити в дитсадок продукти.

"Дітей годують фактично тільки кашею і макаронами з кабачком зверху. У раціоні немає салатів. Таке, як солоні огірки чи помідори, це повинні в сад приносити батьки. З початку вересня до грудня 2020 в дитячому раціоні взагалі не було м'яса, тому що місцева влада не змогла укласти якісь договори з постачальниками. Зараз можуть зрідка дати котлетку, вага якої буде десь 30-40 грамів. Перших страв у початковій школі взагалі немає. Їх скасували, щоб нібито поліпшити "друге", – розповіла Борщ.

Також у дитсадку немає водопостачання, тому воду привозять бочками з колодязя. Борщ зазначила, що місцева влада обіцяє під'єднати водопостачання, але далі розмов справа не зайшла.

"У туалети воду заносять, але там все застаріле, воно роками не змінюється. На садок ніхто не звертає уваги: все, як було 30 років тому, так і є донині. Вікна поміняли, а стіни і дах – у жахливому стані. Коли ми просимо щось відремонтувати, нам кажуть – немає грошей. Косметичні роботи в садку батьки роблять за свій рахунок", – підкреслила жінка.

У пресслужбі Тернопільської ОДА відповіли, що садок перебуває в підпорядкуванні місцевої громади і тому вони повинні вирішувати проблему з харчуванням і водопостачанням. У керівництві громади на дзвінки журналістів не відповідали.

Як повідомляв OBOZREVATEL у Чернівцях батько звинуватив дитсадок у приниженні дочки на 8 Березня.