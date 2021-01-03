На Рівненщині показали загиблих через новорічні феєрверки птахів. Фото і відео
У місті Дубно Рівенської області сфотографували мертвих птахів, які загинули внаслідок новорічних феєрверків. Так, безліч пернатих лежали на траві.
Відповідні кадри опублікували на сторінці в Instagram "Типове Дубно". За словами авторки, вона помітила це біля танка в районі Райлікарні (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Бачила і чула від інших людей в інтернеті про шкоду салютів, але, щоб це було настільки жахливо – навіть уявити не могла", – сказала авторка ролика.
Так, дівчина тільки в одному місці нарахувала сім загиблих птахів. Вона зазначила, що, найімовірніше, їх там набагато більше.
Крім того, місцева жителька додала, що салюти смертельні для будь-яких пернатих, так як вони лякаються і потрапляють у високовольтні дроти, будинки і дерева.
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