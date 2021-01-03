На Ривненщине показали погибших из-за новогодних фейерверков птиц. Фото и видео
В городе Дубно Ривенской области запечатлели мертвых птиц, которые погибли в результате новогодних фейерверков. Так, множество пернатых лежали на траве.
Соответствующие кадры опубликовали на странице в Instagram "Типичное Дубное". По словам автора, она заметила это возле танка в районе Райбольницы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Видела и слышала от других людей в интернете о вреде салютов, но, чтобы это было настолько ужасно – даже представить не могла", – сказала автор ролика.
Так, девушка только в одном месте насчитала семь погибших птиц. Она отметила, что, скорее всего, их там намного больше.
Кроме того, местная жительница добавила, что салюты смертельны для любых пернатых, так как они пугаются и попадают в высоковольтные провода, дома и деревья.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Риме, столице Италии, с ночи 31 декабря улицы устлались мертвыми скворцами из-за новогодних фейерверков.
В Одессе из-за фейерверков, которые горожане запускали на протяжении новогодней ночи возле моря, погибли десятки птиц и животных.