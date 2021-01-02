В Одессе в новогоднюю ночь из-за фейерверков погибли десятки птиц и животных. Фото

В Одессе из-за фейерверков, которые горожане запускали на протяжении новогодней ночи возле моря, погибли десятки птиц и животных.

Как рассказали на Facebook-странице "Одесса как она есть", многие животные не выдерживают стресса из-за громких звуков фейерверков и погибают от испуга.

"Фейерверки – очень опасное украшение праздничного неба. Множество животных, птиц не выдерживают стресса от множественных взрывов и погибают от испуга. Десятки бедолаг нашли прямо на городских пляжах. Но гуляния в городе продолжаются", – говорится в сообщении.

Сотрудник одесской ювенальной службы Дмитрий Ревун также сообщил в Facebook о массовой гибели птиц и животных в Одессе. Он сфотографировал на пляже тела погибших птиц и собаки.

"Последствия новогодних фейерверков для братьев меньших. Все это в пределах одного пляжа", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Риме, столице Италии, с ночи 31 декабря улицы устлались мертвыми скворцами из-за новогодних фейерверков.