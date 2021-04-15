На Полтавщині виявили південноафриканський штам коронавірусу

У Полтавській області зафіксували штам "південноафриканського" коронавірусу.

Про це в четвер, 15 квітня, на пресконференції розповів генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Роман Родина.

Також у нашій країні виявили циркуляцію "британського" штаму коронавірусу вже в 21 регіоні. Всього по країні зафіксували 250 випадків зараження "британським" вірусом.

Родина розповів, що для виявлення мутацій держава направляє зразки за кордон у лабораторії ВООЗ. Україна ж планує запустити секвенатор для визначення різних штамів коронавірусу вже цього літа.

"Ми виявляємо штами шляхом направлення зразків, більш ніж 200 щомісяця, на секвенування в лабораторії ВООЗ. Крім того, співпрацюємо з організаціями з України, що проводять секвенування. Влітку плануємо на базі ЦГЗ запустити секвенатор і проводити такий аналіз", – пояснив він.

Раніше Родина говорив, що виявлення нових штамів коронавірусу не вплине на процес вакцинації в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов сказав, що в двох областях України виявили "південноафриканський" мутант COVID-19.