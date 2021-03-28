На коронавірус в Україні захворіло ще майже 12 тис. осіб: статистика в областях
В Україні зараження коронавірусом підтвердили в 11 932 громадян за добу, серед нових хворих – 564 дитини і 181 медпрацівник. На ранок 28 березня загальна кількість заражень сягнула 1 644 06.
Із них COVID-19 забрав життя 31 954 людей (+203), водночас 1 300 625 українців побороли хворобу (+3343). Нові дані озвучив у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов, оновив їх і сайт РНБО.
Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Харківській області – 1150, Дніпропетровській – 1083, Львівській – 905, Донецькій – 841 і Житомирській 791.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 374 випадки;
Вінницька область – 433 випадки;
Волинська область – 185 випадків;
Дніпропетровська область – 1 083 випадки;
Донецька область – 841 випадок;
Житомирська область – 791 випадок;
Закарпатська – 271 випадок;
Запорізька область – 310 випадків
Івано-Франківська область – 307 випадків;
Київська область – 769 випадків;
Кіровоградська область – 173 випадки;
Луганська область – 38 випадків;
Львівська область – 905 випадків;
Миколаївська область – 398 випадків;
Одеська область – 565 випадків;
Полтавська область – 174 випадки;
Рівненська область – 296 випадків;
Сумська область – 562 випадки;
Тернопільська область – 457 випадків;
Харківська область – 1 150 випадків;
Херсонська область – 191 випадок;
Хмельницька область – 676 випадків;
Черкаська область – 253 випадки;
Чернівецька область – 407 випадків;
Чернігівська область – 323 випадки.
Традиційно, в офіційній статистиці від МОЗ немає інформації про поширення коронавірусної інфекції в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської областей і Криму.
Впродовж доби в Україні було здійснено 76 335 тестувань. Зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624. Загалом із початку пандемії – 7 983 023 ПЛР-тестування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
київські лікарні забиті важкими пацієнтами з COVID-19, місць практично не залишилося, а карети швидкої допомоги змушені годинами чекати, щоб госпіталізувати інфікованих. Детальніше про це читайте в матеріалі.
Очільник МОЗ Максим Степанов припустив, що захворюваність на коронавірус в Україні зростатиме найближчі два-три тижні. Кількість нових випадків COVID-19 за добу може сягнути 25 тисяч.