На коронавірус в Україні захворіло ще майже 12 тис. осіб: статистика в областях

Марина Ліснічук Суспільство 08:20, 28.03.2021 Оновлено: 08:26, 28.03.2021

В Україні зараження коронавірусом підтвердили в 11 932 громадян за добу, серед нових хворих – 564 дитини і 181 медпрацівник. На ранок 28 березня загальна кількість заражень сягнула 1 644 06.

Із них COVID-19 забрав життя 31 954 людей (+203), водночас 1 300 625 українців побороли хворобу (+3343). Нові дані озвучив у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов, оновив їх і сайт РНБО.

Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Харківській області – 1150, Дніпропетровській – 1083, Львівській – 905, Донецькій – 841 і Житомирській 791.

Коронавірус в Україні за добу
Facebook Максима Степанова

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 374 випадки;

  • Вінницька область – 433 випадки;

  • Волинська область – 185 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1 083 випадки;

  • Донецька область – 841 випадок;

  • Житомирська область – 791 випадок;

  • Закарпатська – 271 випадок;

  • Запорізька область – 310 випадків

  • Івано-Франківська область – 307 випадків;

  • Київська область – 769 випадків;

  • Кіровоградська область – 173 випадки;

  • Луганська область – 38 випадків;

  • Львівська область – 905 випадків;

  • Миколаївська область – 398 випадків;

  • Одеська область – 565 випадків;

  • Полтавська область – 174 випадки;

  • Рівненська область – 296 випадків;

  • Сумська область – 562 випадки;

  • Тернопільська область – 457 випадків;

  • Харківська область – 1 150 випадків;

  • Херсонська область – 191 випадок;

  • Хмельницька область – 676 випадків;

  • Черкаська область – 253 випадки;

  • Чернівецька область – 407 випадків;

  • Чернігівська область – 323 випадки.

Традиційно, в офіційній статистиці від МОЗ немає інформації про поширення коронавірусної інфекції в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської областей і Криму.

Впродовж доби в Україні було здійснено 76 335 тестувань. Зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624. Загалом із початку пандемії – 7 983 023 ПЛР-тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • київські лікарні забиті важкими пацієнтами з COVID-19, місць практично не залишилося, а карети швидкої допомоги змушені годинами чекати, щоб госпіталізувати інфікованих. Детальніше про це читайте в матеріалі.

  • Очільник МОЗ Максим Степанов припустив, що захворюваність на коронавірус в Україні зростатиме найближчі два-три тижні. Кількість нових випадків COVID-19 за добу може сягнути 25 тисяч.

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