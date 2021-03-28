Коронавирусом в Украине заболели еще почти 12 тыс. человек: статистика в областях
В Украине заражения коронавирусом подтвердили в 11 932 граждан за сутки, среди новых больных – 564 ребенка и 181 медработник. На утро 28 марта общее количество заражений достигло 1 644 063.
Из них COVID-19 унес жизни 31 954 человек (+203), при этом 1 300 625 украинцев побороли болезнь (+3343). Новые данные озвучил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил их и сайт СНБО.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской области – 1150, Днепропетровской – 1083, Львовской – 905, Донецкой – 841 и Житомирской – 791.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 374 случая;
Винницкая область – 433 случая;
Волынская область – 185 случаев;
Днепропетровская область – 1083 случая;
Донецкая область – 841 случай;
Житомирская область – 791 случай;
Закарпатская – 271 случай;
Запорожская область – 310 случаев
Ивано-Франковская область – 307 случаев;
Киевская область – 769 случаев;
Кировоградская область – 173 случая;
Луганская область – 38 случаев;
Львовская область – 905 случаев;
Николаевская область – 398 случаев;
Одесская область – 565 случаев;
Полтавская область – 174 случая;
Ривненская область – 296 случаев;
Сумская область – 562 случая;
Тернопольская область – 457 случаев;
Харьковская область – 1150 случаев;
Херсонская область – 191 случай;
Хмельницкая область – 676 случаев;
Черкасская область – 253 случая;
Черновицкая область – 407 случаев;
Черниговская область – 323 случая.
Традиционно, в официальной статистике от Минздрава нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыма.
В течение суток в Украине было проведено 76 335 тестирований. В частности методом ПЦР – 37 979, методом ИФА – 8732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 624. Всего с начала пандемии – 7 983 023 ПЦР-тестирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
киевские больницы забиты тяжелыми пациентами с COVID-19, мест практически не осталось, а кареты скорой помощи вынуждены часами ждать, чтобы госпитализировать инфицированных. Подробнее об этом читайте в материале.
Глава Минздрава Максим Степанов предположил, что заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти ближайшие две-три недели. Количество новых случаев COVID-19 за сутки может достичь 25 тысяч.