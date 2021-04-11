На коронавірус в Україні захворіло ще 12 тисяч осіб: статистика в областях
В Україні діагноз коронавірус підтвердили в 12 112 громадян за добу, серед нових хворих – 524 дитини і 181 медпрацівник. На ранок 11 квітня загальна кількість заражень сягнула 1 853 249.
Із них COVID-19 забрав життя 37 014 осіб (+235), натомість 1 410 860 українців вилікувалися (+5034). Нові дані повідомив у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов, оновив їх і сайт РНБО.
Найбільше підтверджених випадків було зареєстровано в Харківській області – 1374, Дніпропетровській – 1333, Донецькій – 839, Хмельницькій – 811 і Львівській – 720. До лікарень потрапили 4694 нових пацієнтів.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 697 випадків;
Вінницька область – 143 випадки;
Волинська область – 292 випадки;
Дніпропетровська область – 1 333 випадки;
Донецька область – 839 випадків;
Житомирська область – 434 випадки;
Закарпатська – 138 випадків;
Запорізька область – 279 випадків;
Івано-Франківська область – 110 випадків;
Київська область – 659 випадків;
Кіровоградська область – 207 випадків;
Луганська область – 72 випадки;
Львівська область – 720 випадків;
Миколаївська область – 416 випадків;
Одеська область – 623 випадки;
Полтавська область – 297 випадків;
Рівненська область – 277 випадків;
Сумська область – 638 випадків;
Тернопільська область – 410 випадків;
Харківська область – 1 374 випадки;
Херсонська область – 312 випадків;
Хмельницька область – 811 випадків;
Черкаська область – 349 випадків;
Чернівецька область – 193 випадки;
Чернігівська область – 489 випадків.
В офіційній статистиці від МОЗ немає інформації про поширення коронавірусної інфекції в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської областей і Криму.
Минулої доби було здійснено 72 551 тестування, зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8379, а також 29 711 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. А всього з початку пандемії – 8 656 885 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська припустила, що загальнонаціональний локдаун в Україні можуть ввести, якщо захворюваність на COVID-19 перевищить 25 тисяч осіб на добу.