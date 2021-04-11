Коронавирусом в Украине заболели еще 12 тысяч человек: статистика в областях
В Украине диагноз коронавирус подтвердили в 12 112 граждан за сутки, среди новых больных – 524 ребенка и 181 медработник. На утро 11 апреля общее количество заражений достигло 1 853 249.
Из них COVID-19 унес жизни 37 014 человек (+235), однако 1 410 860 украинцев вылечились (+5034). Новые данные сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил их и сайт СНБО.
Больше всего подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской области – 1374, Днепропетровской – 1333, Донецкой – 839, Хмельницкой – 811 и Львовской – 720. В больницы попали 4694 новых пациентов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 697 случаев;
Винницкая область – 143 случая;
Волынская область – 292 случая;
Днепропетровская область – 1333 случая;
Донецкая область – 839 случаев;
Житомирская область – 434 случая;
Закарпатская – 138 случаев;
Запорожская область – 279 случаев;
Ивано-Франковская область – 110 случаев;
Киевская область – 659 случаев;
Кировоградская область – 207 случаев;
Луганская область – 72 случая;
Львовская область – 720 случаев;
Николаевская область – 416 случаев;
Одесская область – 623 случая;
Полтавская область – 297 случаев;
Ривненская область – 277 случаев;
Сумская область – 638 случаев;
Тернопольская область – 410 случаев;
Харьковская область – 1374 случая;
Херсонская область – 312 случаев;
Хмельницкая область – 811 случаев;
Черкасская область – 349 случаев;
Черновицкая область – 193 случая;
Черниговская область – 489 случаев.
В официальной статистике от Минздрава нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыму.
За прошедшие сутки было проведено 72 551 тестирование, в частности методом ПЦР – 34 461, методом ИФА – 8379, а также 29 711 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 8 656 885 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 апреля Минздрав рекомендовал перенести в "желтую" зону карантина Ивано-Франковщину, которая была "красной". С полуночи 11 апреля "желтым" стало и Закарпатье.
Врач-епидемиолог Людмила Мухарская предположила, что общенациональный локдаун в Украине могут ввести, если заболеваемость COVID-19 превысит 25 тысяч человек в сутки.