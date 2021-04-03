На Херсонщині за добу від COVID-19 вакцинували 50 осіб: статистика за областями

Софія Закревська Суспільство 09:54, 3.04.2021 Оновлено: 10:16, 3.04.2021

В Україні за минулу добу, 2 квітня, щеплення від коронавірусу зробили 18 814 осіб. Найменше українців вакцинували в Херсонській області50 осіб.

З початку кампанії вакцинації було щеплено 286 647 осіб. Вони всі, крім двох, отримали тільки одну дозу, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у себе в Facebook.

Найбільше щеплень вчора зробили в місті Києві – 2 060, в Харківській області – 1 930, Черкаській – 1 380, Дніпропетровській – 1 320 і Львівській – 1 160. Станом на 1 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 399 032 людини.

Кількість щеплень у регіонах за добу:

  • Київ – 2 060 щеплень;

  • Вінницька область – 840 щеплень;

  • Волинська область – 350 щеплень;

  • Дніпропетровська область – 1 320 щеплень;

  • Донецька область – 570 щеплень;

  • Житомирська область – 810 щеплень;

  • Закарпатська – 440 щеплень;

  • Запорізька область – 930 щеплень;

  • Івано-Франківська область – 684 щеплення;

  • Київська область – 270 щеплень;

  • Кіровоградська область – 480 щеплень;

  • Луганська область – 390 щеплень;

  • Львівська область – 1 160 щеплень;

  • Миколаївська область – 480 щеплень;

  • Одеська область – 830 щеплень;

  • Полтавська область – 860 щеплень;

  • Рівненська область – 540 щеплень;

  • Сумська область – 570 щеплень;

  • Тернопільська область – 420 щеплень;

  • Харківська область – 1 930 щеплень;

  • Херсонська область – 50 щеплень;

  • Хмельницька область – 680 щеплень;

  • Черкаська область – 1 380 щеплень;

  • Чернівецька область – 390 щеплень;

  • Чернігівська область – 380 щеплень.

Нагадаємо, на засіданні РНБО в п'ятницю, 2 квітня, було ухвалено рішення щодо вакцинації населення проти коронавірусу. Найближчим часом буде опублікований відповідний указ президента.

Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 3 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 731 971 випадок коронавірусної інфекції. З них рекордні за 2021 рік 20 341 – виявлені за минулу добу.

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