На Херсонщині за добу від COVID-19 вакцинували 50 осіб: статистика за областями

В Україні за минулу добу, 2 квітня, щеплення від коронавірусу зробили 18 814 осіб. Найменше українців вакцинували в Херсонській області – 50 осіб.

З початку кампанії вакцинації було щеплено 286 647 осіб. Вони всі, крім двох, отримали тільки одну дозу, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у себе в Facebook.

Найбільше щеплень вчора зробили в місті Києві – 2 060, в Харківській області – 1 930, Черкаській – 1 380, Дніпропетровській – 1 320 і Львівській – 1 160. Станом на 1 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 399 032 людини.

Кількість щеплень у регіонах за добу:

Київ – 2 060 щеплень;

Вінницька область – 840 щеплень;

Волинська область – 350 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 320 щеплень;

Донецька область – 570 щеплень;

Житомирська область – 810 щеплень;

Закарпатська – 440 щеплень;

Запорізька область – 930 щеплень;

Івано-Франківська область – 684 щеплення;

Київська область – 270 щеплень;

Кіровоградська область – 480 щеплень;

Луганська область – 390 щеплень;

Львівська область – 1 160 щеплень;

Миколаївська область – 480 щеплень;

Одеська область – 830 щеплень;

Полтавська область – 860 щеплень;

Рівненська область – 540 щеплень;

Сумська область – 570 щеплень;

Тернопільська область – 420 щеплень;

Харківська область – 1 930 щеплень;

Херсонська область – 50 щеплень;

Хмельницька область – 680 щеплень;

Черкаська область – 1 380 щеплень;

Чернівецька область – 390 щеплень;

Чернігівська область – 380 щеплень.

Нагадаємо, на засіданні РНБО в п'ятницю, 2 квітня, було ухвалено рішення щодо вакцинації населення проти коронавірусу. Найближчим часом буде опублікований відповідний указ президента.

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 3 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 731 971 випадок коронавірусної інфекції. З них рекордні за 2021 рік 20 341 – виявлені за минулу добу.