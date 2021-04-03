На Херсонщине за сутки от COVID-19 вакцинировали 50 человек: статистика по областям
В Украине за минувшие сутки, 2 апреля, прививку от коронавируса сделали 18 814 человек. Меньше всего украинцев вакцинировали в Херсонской области – 50 человек.
С начала кампании вакцинации было привито 286 647 человек. Они все, кроме двух, получили только одну дозу, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.
Больше всего прививок вчера сделали в городе Киев – 2 060, в Харьковской области – 1 930, Черкасской – 1 380, Днепропетровской – 1 320 и Львовской – 1 160. По состоянию на 1 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.
Количество прививок в регионах за сутки:
Киев – 2 060 прививок;
Винницкая область – 840 прививок;
Волынская область – 350 прививок;
Днепропетровская область – 1 320 прививок;
Донецкая область – 570 прививок;
Житомирская область – 810 прививок;
Закарпатская – 440 прививок;
Запорожская область – 930 прививок;
Ивано-Франковская область – 684 прививки;
Киевская область – 270 прививок;
Кировоградская область – 480 прививок;
Луганская область – 390 прививок;
Львовская область – 1 160 прививок;
Николаевская область – 480 прививок;
Одесская область – 830 прививок;
Полтавская область – 860 прививок;
Ровенская область – 540 прививок;
Сумская область – 570 прививок;
Тернопольская область – 420 прививок;
Харьковская область – 1 930 прививок;
Херсонская область – 50 прививок;
Хмельницкая область – 680 прививок;
Черкасская область – 1 380 прививок;
Черновицкая область – 390 прививок;
Черниговская область – 380 прививок.
Напомним, на заседании СНБО в пятницу, 2 апреля, было принято решение по вакцинации населения против коронавируса. В ближайшее время будет опубликован соответствующий указ президента.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 3 апреля, в Украине официально подтвержден 1 731 971 случай коронавирусной инфекции. Из них рекордные за 2021 год 20 341 – обнаружены за прошедшие сутки.