На Черкащині за добу зробили всього 50 щеплень від коронавірусу: дані за областями

В Україні за минулу добу, 9 квітня, щеплення від коронавірусу зробили 19 858 особам. Найменше українців вакцинували в Черкаській області – 50 осіб.

Із початку кампанії вакцинації було щеплено 373 002 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у себе у Facebook.

Найбільше щеплень вчора зробили в Дніпропетровській – 2330, Київській – 1970, Львівській областях – 1910 та в Києві – 1850. Станом на 9 квітня в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 435 451 людина.

Кількість щеплень у регіонах за добу:

м. Київ – 1850 щеплень;

Вінницька область – 840 щеплень;

Волинська область – 460 щеплень;

Дніпропетровська область – 2330 щеплень;

Донецька область – 750 щеплень;

Житомирська область – 740 щеплень;

Закарпатська – 460 щеплень;

Запорізька область – 650 щеплень;

Івано-Франківська область – 539 щеплень;

Київська область – 1970 щеплень;

Кіровоградська область – 700 щеплень;

Луганська область – 390 щеплень;

Львівська область – 1910 щеплень;

Миколаївська область – 269 щеплень;

Одеська область – 710 щеплень;

Полтавська область – 770 щеплень;

Рівненська область – 580 щеплень;

Сумська область – 570 щеплень;

Тернопільська область – 650 щеплень;

Харківська область – 410 щеплень;

Херсонська область – 440 щеплень;

Хмельницька область – 1000 щеплень;

Черкаська область – 50 щеплень;

Чернівецька область – 510 щеплень;

Чернігівська область – 310 щеплень.

Коронавірус і вакцинація в Україні. Максим Степанов у Facebook

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак у п'ятницю, 9 квітня, вакцинувався проти коронавірусу разом із військовослужбовцями у військовому госпіталі.

Скриншот. Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші дози вакцини проти коронавірусу Pfizer мають прибути до України, попередньо, 14-15 квітня, а дістануться вони літнім людям у будинках-інтернатах і соцпрацівникам.