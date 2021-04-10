На Черкащині за добу зробили всього 50 щеплень від коронавірусу: дані за областями
В Україні за минулу добу, 9 квітня, щеплення від коронавірусу зробили 19 858 особам. Найменше українців вакцинували в Черкаській області – 50 осіб.
Із початку кампанії вакцинації було щеплено 373 002 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у себе у Facebook.
Найбільше щеплень вчора зробили в Дніпропетровській – 2330, Київській – 1970, Львівській областях – 1910 та в Києві – 1850. Станом на 9 квітня в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 435 451 людина.
Кількість щеплень у регіонах за добу:
м. Київ – 1850 щеплень;
Вінницька область – 840 щеплень;
Волинська область – 460 щеплень;
Дніпропетровська область – 2330 щеплень;
Донецька область – 750 щеплень;
Житомирська область – 740 щеплень;
Закарпатська – 460 щеплень;
Запорізька область – 650 щеплень;
Івано-Франківська область – 539 щеплень;
Київська область – 1970 щеплень;
Кіровоградська область – 700 щеплень;
Луганська область – 390 щеплень;
Львівська область – 1910 щеплень;
Миколаївська область – 269 щеплень;
Одеська область – 710 щеплень;
Полтавська область – 770 щеплень;
Рівненська область – 580 щеплень;
Сумська область – 570 щеплень;
Тернопільська область – 650 щеплень;
Харківська область – 410 щеплень;
Херсонська область – 440 щеплень;
Хмельницька область – 1000 щеплень;
Черкаська область – 50 щеплень;
Чернівецька область – 510 щеплень;
Чернігівська область – 310 щеплень.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак у п'ятницю, 9 квітня, вакцинувався проти коронавірусу разом із військовослужбовцями у військовому госпіталі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перші дози вакцини проти коронавірусу Pfizer мають прибути до України, попередньо, 14-15 квітня, а дістануться вони літнім людям у будинках-інтернатах і соцпрацівникам.