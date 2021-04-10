На Черкасщине за сутки сделали всего 50 прививок от коронавируса: данные по областям

София Закревская Общество 09:40, 10.04.2021 Обновлено: 09:52, 10.04.2021

В Украине за минувшие сутки, 9 апреля, прививки от коронавируса сделали 19 858 человек. Меньше всего украинцев вакцинировали в Черкасской области50 человек.

С начала кампании вакцинации было привито 373 002 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

Больше прививок вчера сделали в Днепропетровской – 2 330, Киевской – 1 970, Львовской областях – 1 910 и в Киеве – 1 850. По состоянию на 9 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек.

Количество прививок в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1 850 прививок;

  • Винницкая область – 840 прививок;

  • Волынская область – 460 прививок;

  • Днепропетровская область – 2 330 прививок;

  • Донецкая область – 750 прививок;

  • Житомирская область – 740 прививок;

  • Закарпатская – 460 прививок;

  • Запорожская область – 650 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 539 прививок;

  • Киевская область – 1 970 прививок;

  • Кировоградская область – 700 прививок;

  • Луганская область – 390 прививок;

  • Львовская область – 1 910 прививок;

  • Николаевская область – 269 прививок;

  • Одесская область – 710 прививок;

  • Полтавская область – 770 прививок;

  • Ривненская область – 580 прививок;

  • Сумская область – 570 прививок;

  • Тернопольская область – 650 прививок;

  • Харьковская область – 410 прививок;

  • Херсонская область – 440 прививок;

  • Хмельницкая область – 1 000 прививок;

  • Черкасская область – 50 прививок;

  • Черновицкая область – 510 прививок;

  • Черниговская область – 310 прививок.

Коронавирус и вакцинация в Украине.
Максим Степанов в Facebook

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в пятницу, 9 апреля, вакцинировался против коронавируса вместе с военнослужащими в военном госпитале.

Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, первые дозы вакцины против коронавируса Pfizer должны прибыть в Украину, предварительно, 14-15 апреля, а достанутся они пожилым людям в домах-интернатах и соцработникам.

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