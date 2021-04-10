На Черкасщине за сутки сделали всего 50 прививок от коронавируса: данные по областям
В Украине за минувшие сутки, 9 апреля, прививки от коронавируса сделали 19 858 человек. Меньше всего украинцев вакцинировали в Черкасской области – 50 человек.
С начала кампании вакцинации было привито 373 002 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.
Больше прививок вчера сделали в Днепропетровской – 2 330, Киевской – 1 970, Львовской областях – 1 910 и в Киеве – 1 850. По состоянию на 9 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек.
Количество прививок в регионах в сутки:
г. Киев – 1 850 прививок;
Винницкая область – 840 прививок;
Волынская область – 460 прививок;
Днепропетровская область – 2 330 прививок;
Донецкая область – 750 прививок;
Житомирская область – 740 прививок;
Закарпатская – 460 прививок;
Запорожская область – 650 прививок;
Ивано-Франковская область – 539 прививок;
Киевская область – 1 970 прививок;
Кировоградская область – 700 прививок;
Луганская область – 390 прививок;
Львовская область – 1 910 прививок;
Николаевская область – 269 прививок;
Одесская область – 710 прививок;
Полтавская область – 770 прививок;
Ривненская область – 580 прививок;
Сумская область – 570 прививок;
Тернопольская область – 650 прививок;
Харьковская область – 410 прививок;
Херсонская область – 440 прививок;
Хмельницкая область – 1 000 прививок;
Черкасская область – 50 прививок;
Черновицкая область – 510 прививок;
Черниговская область – 310 прививок.
Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в пятницу, 9 апреля, вакцинировался против коронавируса вместе с военнослужащими в военном госпитале.
Как сообщал OBOZREVATEL, первые дозы вакцины против коронавируса Pfizer должны прибыть в Украину, предварительно, 14-15 апреля, а достанутся они пожилым людям в домах-интернатах и соцработникам.