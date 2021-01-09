Ляшко сказав, коли чекати на пік захворюваності на COVID-19 і чому відкладали локдаун

В Україні добова кількість захворілих на коронавірус може підвищитися наприкінці січня – початку лютого, а введення більш жорсткого карантину відкладали через те, що в свята люди менше виходять з дому.

Про це в ефірі "Еспресо.TV" заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, зростання пов'язане в тому числі і з грипом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми прорахували і зрозуміли, що найбільше зростання кількості випадків (COVID-19) у нас може бути наприкінці січня – початку лютого, оскільки до коронавірусу приєднаються грип та грипоподібні захворювання", – зазначив Ляшко.

Також, за словами заступника голови МОЗ, введення більш жорсткого карантину відкладали через те, що під час новорічних і різдвяних свят населення майже не їздить на роботу.

"Розглядали новорічні свята, проте з 1 по 7 січня мобільність населення і так зменшується. Тому вирішили, що з 8 січня доцільніше було вводити жорсткий карантин", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня в Україні почався жорсткий карантин. Українські супермаркети заклеїли стрічками товари, заборонені для продажу на період локдауну.

У Києві в перший день жорсткого карантину помітили порушення правил локдауну в місцях новорічних розваг на ВДНГ, Софійській площі і навіть під Офісом президента.

Репортаж про те, як ринки і магазини Києва дотримувалися жорсткого карантину, можна подивитися за посиланням.