Ляшко розповів про особливості китайської вакцини проти COVID-19 від Sinovac

Інактивована вакцина проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech, яка надійшла в Україну, є однодозною. Тобто, в одному флаконі міститься кількість препарату, необхідна для щеплення однієї особи.

Про це під час брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну, заявив головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він нагадав, що наразі в країну вже прибули перші 215 тисяч доз вакцини (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зараз вона буде проходити 10-денний лабораторний контроль, після цього, якщо він буде успішно пройдений, її передадуть до державного підприємства "Медичні закупівлі України" і розвезуть в регіони", – сказав головний санлікар.

Він уточнив, що зазначений препарат, перш за все, буде використовуватися на тих платформах і для тих категорій населення, які унеможливлять в подальшому розлив.

"Зокрема пріоритет буде виділено на маломобільну групу населення, похилого віку. Для того, щоб наші мобільні бригади проїжджали по місцях їх проживання і провакцинували цією вакциною таких осіб та їх опікунів. Сьогодні ми маємо орієнтовну кількість таких людей 40 тисяч. В подальшому передбачається подвійне введення вакцини – перше щеплення і через 20 днів друге", – пояснив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: