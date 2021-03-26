Ляшко рассказал об особенностях китайской вакцины против COVID-19 от Sinovac

Виктория Довгань Общество 10:27, 26.03.2021 Обновлено: 10:45, 26.03.2021

Инактивированная вакцина против коронавируса от компании Sinovac Biotech, которая поступила в Украину, является однодозной. То есть в одном флаконе содержится количество препарата, необходимое для прививки одного человека.

Об этом во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, заявил главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он напомнил, что сейчас в страну уже прибыли первые 215 тысяч доз вакцины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас она будет проходить 10-дневный лабораторный контроль, после этого, если он будет успешно пройден, ее передадут в государственное предприятие "Медицинские закупки Украин " и развезут в регионы", – сказал главный санврач.

Он уточнил, что указанный препарат прежде всего будет использоваться на тех платформах и для тех категорий населения, которые сделают невозможным в дальнейшем разлив.

"В частности, в приоритете будут маломобильные группы населения, пожилые люди. Для того, чтобы наши мобильные бригады приезжали на места их проживания и провакцинировали таких лиц и их опекунов. Сегодня мы имеем приблизительное число таких людей 40 тысяч. В дальнейшем предполагается двойное введение вакцины – первая прививка и через 20 дней вторая", – пояснил Ляшко.

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