Ляшко вважає рівень смертності від COVID-19 в Україні низьким

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що Україна перебуває на 39-му місці в Європі за смертністю від COVID-19, а у світі на 48-му. Однак за міжнародними даними наша країна – на перших місцях за кількістю летальних випадків.

Про це медик говорив в ефірі "Україна 24". Ляшко визнав, що іноді в Україні фіксують велику кількість летальних випадків для нашої країни, порівняно з іншими.

"Складний період, який ми проходимо в адаптивному карантині. Тотального карантину не буде, адаптивний карантин можна використовувати без тотального локдауну. Головне – дотримуватися норм", – розповів він.

Водночас, на думку Ляшка, ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується.

"Івано-Франківська область, найімовірніше, завтра (10 квітня. – Ред.) буде виведена з червоного рівня епідемічної небезпеки. Вони вже досягли показників, які дозволяють нам перевести її в "жовтий" рівень. Закарпатська область – день-два, і теж вийде з червоного рівня. Ми бачимо стабілізацію процесу на заході країни. Це свідчить про те, що в середньому зростання захворюваності і вихід на показники "жовтого" рівня триває 3-4 тижні", – сказав медик.

Однак додамо, що за даними порталу Worldometers, станом на 9 квітня Україна перебуває в Європі на 8-му місці за показником смертності від коронавірусу, а у світі на 18-му місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 8 квітня, госпіталізували 4936 людини з діагнозом коронавірус або підозрою на інфікування.