Львівщина стала епіцентром COVID-19 в Україні: статистика за областями

Карина Бондаренко Суспільство 08:39, 22.03.2021 Оновлено: 09:23, 22.03.2021

За минулу добу, 21 березня, на коронавірус у Львівській області захворіли 937 осіб, що стало найбільшим приростом в Україні.

Також багато нових заражених виявили в Одеській області – 745, Житомирській – 580, Київській – 557 і Вінницькій областях – 513. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 21 березня зафіксували в Кіровоградській області – 4 і Луганській області – 17.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ – 349 випадків;

  • Вінницька область – 513 випадків;

  • Волинська область – 186 випадків;

  • Дніпропетровська область – 455 випадків;

  • Донецька область – 210 випадків;

  • Житомирська область – 580 випадків;

  • Закарпатська – 289 випадків;

  • Запорізька область – 189 випадків;

  • Івано-Франківська область – 241 випадок;

  • Київська область – 557 випадків;

  • Кіровоградська область – 4 випадки;

  • Луганська область – 17 випадків;

  • Львівська область – 937 випадків;

  • Миколаївська область – 301 випадок;

  • Одеська область – 745 випадків;

  • Полтавська область – 130 випадків;

  • Рівненська область – 125 випадків;

  • Сумська область – 289 випадків;

  • Тернопільська область – 276 випадків;

  • Харківська область – 456 випадків;

  • Херсонська область – 86 випадків;

  • Хмельницька область – 198 випадків;

  • Черкаська область – 247 випадків;

  • Чернівецька область – 384 випадки;

  • Чернігівська область – 129 випадків.

Скриншот.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок 22 березня в Україні офіційно підтверджено 1 554 256 випадків коронавірусної інфекції. З них 7 893 – виявлені за минулу добу.

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